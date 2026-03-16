16 de marzo de 2026

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Graciana Goicoechandia: «Hablamos mucho de la actividad del Centro Vasco y sus necesidades»

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3 horas atrás Fm Alpha
Con el fin de tratar diferentes temas de relevancia integrantes de la Comisión Directiva del Centro Vasco «Loretako Euskaldunak» de nuestra ciudad visitó días pasados al intendente Fabián Blanstein. Sobre dicho encuentro, la 91.5 habló este lunes con Graciana Goicoechandia, quien expresó que «la intención era informarle de todo lo que venimos haciendo desde el Centro y fundamentalmente expresamos la necesidad de contar con un terreno porque desde hace mucho tiempo estamos trabajando en una casa en comodato». La integrante del Centro Vasco sostuvo luego que «también hablamos de la puesta en valor de la Plaza «Euskal Herria», en Pte. Perón y Rosario Vera. En su momento presentamos un proyecto donde se manifestamos cómo está pensada la plaza y cada uno de los elementos que la conformarían (bancos, mástiles, caminos, etc.)». Finalmente, Goicoechandia adelantó que «el sábado 21 haremos la cena por los 30 años de nuestro Centro en El Terreno».

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