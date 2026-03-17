Juani Cáceres y el gran momento de Canotaje Las Flores

Juani Cáceres y el gran momento de Canotaje Las Flores3 minutos de lectura
El olímpico Juani Cáceres estuvo en los estudios de la radio para conversar sobre los distintos eventos que estuvo asistiendo, no solo como competidor, si no también como profesor y máximo referente del canotaje local.
Cabe acortar que el fin de semana pasado se diputó un provincial en Jauregui, organizado por el Club Náutico El Timón a orillas del Río Luján, donde solamente se pudo competir el día sábado, ya que se conoció el fallecimiento del palista Carlos Graciano, obligando a la organización la suspensión del programa para el día domingo. El sábado Juani en diecisiete kilómetros y medio ganó la maratón en K1 con dos acarreos, mientras que Francisca Ábrego ganó en 4.30.
Con Juani, conversamos sobre su pedagogía en Gral Villegas:
“El Club La Botera de Villegas quería sumar mejores entrenamientos y la parte técnica, se contactaron conmigo, tenemos resultados muy buenos con el palista Franchesco Guidi que tuvo participación internacional en un sudamericano y también en el selectivo nacional destacándose en Colón, es un referente en Villegas, también hay otros chicos que se están destacando en los selectivos… El trabajo da resultados positivos y se viene trabajando de cara a mayo para el segundo selectivo del año donde se terminarán de armar los equipos nacionales…El canotaje bonaerense va creciendo de a poco, cada regata se crece más y ves más gente sobre todo en los más chicos. También se ven chicos formados a nivel nacional. Se capacita en actitud y la manera de relacionarse con otros deportes…En Las Flores y Villegas se trabaja con un grupo de iniciación hasta avanzados. Entre todos se trata de lograr una buena performance y querer superarse…Llegamos a este selectivo desde Las Flores donde fueron siete palistas, eso nunca había pasado de tantos chicos que representen a la ciudad en un selectivo, lo que pienso es que los grupos van contagiando en base a un ambiente donde los grupos inicial e intermedio ven lo que logran los avanzando. Francisca Abrego es una chica que hace bastante tiempo viene con grandes resultados y hoy es número 1 en el ranking nacional. Tiene una gran tenacidad y compromiso poniéndole muchas ganas…”
Sobre nuestra laguna, apuntó: “Estamos hoy solo con 300 metros de pista medianamente limpio, pero lo otro está muy complicado, hemos estado intentando buscar la solución para llevar adelante y lograr un espejo de agua en condiciones. Es un lugar privilegiado y hay que aprovecharlo al máximo…”
Sobre sus espontaneas declaraciones de su gusto de competir en equipo, dijo: “Me gusta ir solo y en equipo. A veces cuando vas bien y vas cómodo y podes ser competitivo en equipo es lindo. Compartir la victoria o un buen resultado es muy bueno, igual un bote de 4 no es fácil, lleva tiempo para lograr la unión y coordinación…” En el final dijo: “A nivel internacional de 2 al 5 de abril será el selectivo nacional para maratón con distancias largas, y también velocidad implicaba irme a el Tigre y concentrar, hoy por cuestiones de mi carrera de nutrición y trabajo no puedo. Con maratón lo puedo entrenar de otra manera, será en K1 y K2 que sería con Agustín Ratto de Entre Ríos mi compañero en el mundial del año pasado…” Decía.
AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JUANI CÁCERES.