La Buena Noticia: un gran avance científico para fortalecer los huesos podría revertir la osteoporosis

Un equipo internacional de investigadores ha identificado un mecanismo celular que podría cambiar la forma en que se tratan algunas enfermedades óseas. El hallazgo, realizado por científicos de la Universidad de Leipzig, en Alemania, y de la Universidad de Shandong, en China, apunta a un sistema capaz de estimular la formación de hueso nuevo, un avance que podría tener implicaciones en el tratamiento de la osteoporosis. Según recoge el medio científico Sciene Alert, el estudio se centra en un receptor celular que actúa como una especie de interruptor biológico dentro del tejido óseo. Cuando este mecanismo se activa, las células responsables de generar hueso aumentan su actividad, lo que puede traducirse en una mayor densidad ósea. Aunque por ahora los resultados se han observado principalmente en ratones, los investigadores creen que este descubrimiento podría sentar las bases de futuros tratamientos destinados a fortalecer huesos debilitados o revertir algunos efectos de la osteoporosis.

Fuente: Computer Hoy

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