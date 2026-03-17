17 de marzo de 2026

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Consejo Escolar llama a cobertura de cargos

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45 segundos atrás Fm Alpha

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores informa a los interesados, inscriptos en el Listado de Aspirantes 2026, que el día miércoles 18 de marzo de 2026 a las 18:00hs. en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de tres cargos de personal de servicio autorizados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos surgidas por cese de art. 13. Cabe aclarar que uno de los cargos se cubrirá con el Listado de Discapacidad vigente del 2026. Los interesados deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.

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