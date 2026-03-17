17 de marzo de 2026

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Concejo Deliberante: primera sesión ordinaria del año este jueves

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4 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un orden del día de 22 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda sesión ordinaria del mes de marzo. Entre lo más destacado, el Bloque LLA presentará un Proyecto de Comunicación sobre informe respecto a problemática vinculada al servicio agua potable. Por su parte el Bloque ALF pedirá un informe sobre informe estado pozos agua, niveles de arsénico y otros contaminantes. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque TPLF se referirá al cordón cuneta y mejorada calle Tucuman e/ V. Paz y Moreno.

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