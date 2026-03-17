El valor de poder estudiar

Con un record de más de 470 alumnos, dio inicio el periodo de clases en el nivel superior de la Escuela Normal de Las Flores. Entre el Profesorado en Psicopedagogía, Profesorado de Historia, Profesorados en Educación y diferentes Tecnicaturas, serán un total de 13 las carreras que podrán estudiarse en 2026 en el histórico edificio de calle Las Heras.

(Por Flavio Iacomini)

La potencia y el enorme significado de la educación pública en nuestra ciudad pudo verse reflejado en la tarde- noche de ayer cuando en la manzana de la Escuela Normal se puso en marcha un nuevo ciclo lectivo.

Esta alegría, también pudo observarse en el rostro de los directivos que a pesar de estar ocupados, con gentileza, posaron para la foto: la directora de la Unidad Académica Dolly Díaz, el Vicedirector Mario Luján, la Secretaria Natalia Castro y la Regente Silvina Guzmán, todos docentes que conforman un equipo de trabajo que sueña con el desarrollo de todos los alumnos y alumnas que concurren a la edificación de tejas rojas cargada de historia.

Con una matrícula que no para de crecer y con una oferta académica articulada con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el nivel superior de la Escuela Normal de Las Flores brinda la posibilidad a alumnos y alumnas de poder estudiar a un par de cuadras de sus casas.

Este hecho, en un presente de serias dificultades, sobre todo económicas, para varias familias que no pueden enviar a sus hijos a cursar carreras en las grandes ciudades como Buenos Aires o La Plata, por citar dos ejemplos, realza su valor.

Además, la presencia del Instituto Superior N° 152 del establecimiento escolar donde se cursan todas estas carreras, con sus variadas ofertas académicas, se ha transformado en una destacada opción para quienes consideran a la educación como un hecho significativo para su posterior desarrollo futuro.

Ayer por la tarde, en el acto formal de lanzamiento de clases 2026 que se realizó en el salón de Actos de la Escuela Normal, el Subsecretario de Modernización del Estado Municipal Duilio Puente, anunció la implementación de un programa desarrollado por su área a cargo, que será implementado para favorecer con datos y contenidos el mejor desenvolvimiento de la entidad educativa de calle Las Heras.

Otro hecho para señalar en el lanzamiento del ciclo lectivo del nivel superior, fue el entusiasmo de los integrantes del Centro de Estudiantes que ya vienen trabajando desde el año anterior y que ayer hicieron su presentación en sociedad ante el nuevo alumnado que se incorpora a las aulas.

El nivel superior del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 152 de las Flores, es fiel reflejo del enorme valor de la enseñanza pública. El poder estudiar cerca de casa, es también realidad. Imposible dejar de subrayarlo por su gran aporte constructivo dentro del tejido social comunitario florense.

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