20, 21 y 22 de marzo de 2026: presentaron la 27ma. Fiesta del Hospital

En conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana de este martes en el salón rojo municipal fue presentada oficialmente la 27ma. edición de la Fiesta del Hospital de Las Flores que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en el campo de destrezas criollas del Centro Tradicionalista «La Tacuara». Quien tomó la palabra en el inicio fue el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, quien afirmó que «para el estado municipal es muy importante poder acompañar una nueva edición de la Fiesta Criolla el próximo fin de semana en el marco de los festejos por el aniversario de nuestra ciudad». Por su parte el actual director del Hospital, Dr. Pedro Fernández, sostuvo que «todos los años el hospital genera este encuentro y siempre estamos necesitando el apoyo de la Cooperadora. Sin ellos el esfuerzo no es el mismo. Esta Fiesta es necesaria para seguir llevando a cabo distintas actividades». A su turno, Luis D’Agostino, presidente de la Cooperadora, manifestó que «ya son 27 años de la Fiesta Criolla y pensamos que debe ir subiendo en cuanto a su nivel para que el florense tenga una verdadera opción ya sea con la doma y la carpa de artistas. Tenemos que dar el ejemplo como hospital en todos los detalles para que la Fiesta sea un éxito en todo y no que luego vengan las críticas por eso tomamos recaudos». D’Agostino expresó luego que «todo tiene un costo y estamos invirtiendo mucho dinero para dar un buen espectáculo y que la gente se vaya conforme. Necesitamos vender más entradas. Llevamos vendidas 1.000 y queremos llegar a las 1.500 entradas. Es muy barata teniendo en cuenta el espectáculo y más los premios con la entrada y dos entradas que quedaron vacantes y se sortearán el domingo ante escribano. También vuelve la venta de asado que hace muchos años se hacía. Sin comprar la entrada pueden ir, dejar el documento, comprar la carne y retirarse. Por otro lado el domingo a las 9hs. nos estará acompañando en la inauguración la Banda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También estará la posibilidad de comprar la entrada por día pero queremos que compren el abono completo porque nos ayudan a pagar el gasto de la Fiesta». Por último, el animador Nahuel Pellejero detalló las actividades en el Campo de Doma.

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