BM – martes 17 de marzo

MEMORIA EN LA BIBLIOTECA: LECTURA Y EXPOSICIÓN A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores invita a participar de la jornada «Memoria en la Biblioteca», que tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 18.30 hs en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono. La actividad consistirá en lecturas alusivas y una muestra. Habrá una disertación que vinculará la poesía de Hugo Mario Ianivelli con la de Miguel Ángel «El Gringo» Gradaschi y con textos de Adolfo Bioy Casares, referidos a la última dictadura militar. A continuación, se invitará a los presentes a compartir otras lecturas sobre el tema, a partir de material aportado por los organizadores. Asimismo podrán verse libros de distintas procedencias, pertenecientes al acervo de la Biblioteca, que fueron prohibidos por los gobiernos militares del período 1976 – 1983.

NATACIÓN: DELEGACIÓN MUNICIPAL SE DESTACÓ EN EL TORNEO 41º ANIVERSARIO DEL CLUB ESCUALO DE TANDIL El equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, acompañado por los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, cumplieron una muy buena actuación el pasado fin de semana en el Torneo 41° Aniversario del Club Escualo de Tandil. Los resultados alcanzados fueron los siguientes: el sábado 14, en 100 metros libres Menores: 4°) Macarena Espinosa y 16° Valentina Perazzo Iriarte; mientras que en Primera Promocional Delfina Antonelli Gigena clasificó segunda. En Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 4°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 5°) Luca Branchesi Gómez.

En 200 metros libres, Cadetes Federados: 2°) Candelaria Lemma González (logró Marca Nacional) y 4°) Guadalupe Valerio.

En espalda 50 metros, Menores: 1°) Macarena Espinosa (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; y en Cadetes Promocional: 1°) Gonzalo Onzari.

En 50 metros mariposa, Menores: 11°) Valentina Perazzo Iriarte; en Cadetes Federados: 5°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 8°) Candelaria Lemma González; en Cadetes Promocional: 3°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 7°) Luca Branchasi Gómez.

Asimismo, el domingo 15, en 50 metros libre Menores: 3°) Macarena Espinosa y 12°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; en Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 3°) Domingo Scarpitti; en Primera Federado: 3°) Luca Branchesi Gómez; y en Cadetes Federado: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 4°) Candelaria Lemma González.

En 50 metros pecho, Menores: 8°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional).

En 100 metros pecho, Cadetes Promocional: 2°) Domingo Scarpitti.

En 50 metros pecho, Cadetes Federados: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 1°) Candelaria Lemma González (Marca Nacional); y en Primera Federado: 6°) Luca Branchesi Gómez.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN SE IMPUSO EN LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA DE MENORES La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse la etapa inicial de la Liga de Menores, que se llevó a cabo en Catamarca con la organización de la Asociación Argentina de Padel.

Fiorella y Francesca Floriani (Quines, San Luis) nuevamente demostraron su amplia superioridad y en la final derrotaron 6/1 y 6/4 a M. Cardozo y A. Estrada, quedándose de esta manera con el título de la categoría Sub 18 “A”.

Asimismo, en cuartos de final vencieron 6/2 y 6/4 a E. Nessini y C. Zillich Farre, mientras que en semifinal le ganaron 6/2 y 6/3 A. Dángelo y M. Llorens Gioda. Santino Propato San Martín y Lozano, en tanto, llegaron a octavos de final en la división Sub 18, donde perdieron ante Contreras y Díaz, quienes resultaron campeones. Asimismo, Maitén Giacoia Puente y L. Flores Olariaga (Córdoba) avanzaron hasta cuartos de final en Sub 18 “A”; y Nehuén Giacoia Puente y un compañero de Olavarría no superaron la fase de grupo en Sub 16. Por otro lado, Sebastián Propato, Cecilia Reiter y Javier Blanco, integrantes del Cuerpo Técnico de la Selección Argentina, estuvieron supervisando el certamen con el objetivo de ir observando jugadores para una futura convocatoria al elenco nacional.

PARACANOTAJE: INTEGRANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL COMPITIERON EN JAUREGUI La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de la Escuela Municipal de Paracanotaje en la primera fecha del Torneo Provincial de Maratón que se disputó en Jáuregui con la organización del Club Náutico El Timón y fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.). En la oportunidad, Sol Córdoba, Noelia Rosales y Enzo Cárdenas, a cargo de los profesores Fernanda Negrete y Patricia Del Giovannino, dejaron una muy buena imagen en sus respectivas regatas, siendo el objetivo la sana competencia y estrechar lazos de amistad con palistas de otras localidades.

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