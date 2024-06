Cecchini Conc. Supl.: “Desde el Cons. Escolar contestaron que por la inflación se quedaron sin presupuesto para los Art. De limpieza en las escuelas”

El joven concejal que experimenta la política como concejal suplente de Federico Gentilini, estuvo hoy hablando con Ernesto “chino” Varela, tocando varios temas que presentaron los libetarios.

“Ingresé hace apenas 15 días. Sentí alegría, emoción y también nervios pero todos los concejales me recibieron muy bien, con respeto…” Decía. “Estoy en LLA porque apoyo el cambio sobre todo a nivel nacional. Sigo a Milei hace tiempo. Yo era una persona que me quejaba desde una silla. El impulso de ver la fuerza de Milei me motivó, me involucré y ahora le meto para adelante…” Sobre la falta de art. De limpieza en las escuelas y merenderos expreso: “Sobre el proyecto que presentamos de Higiene personal y Limpieza en las escuelas considero que es muy importante trabajar desde una banca y dar a conocer la problemática, nos enteramos por parte de padres de colegios que pedían artículos de limpieza, pedimos informe al concejo escolar, el informe fue contestado no tan detalladamente, dicen que el presupuesto fue el mismo del año pasado, el problema es que por la inflación no se pudo comprar todos los artículos…” sobre su banca unipersonal: “Dicen que son pocas las chances de cambio porque somos minoría, creo que igual se puede hacer mucho. En éste tema puntual recibimos comentarios de padres donde nos decían que los colegios y jardines donde iban sus hijos les mandaban mensajes en los cuadernos pidiendo artículos de limpieza…Del tema merenderos, ahora que se habla tanto a nivel nacional, hemos empezado a indagar también acá cómo es el mecanismo. Entiendo que también hay un tema similar, Ya hemos recibido ciertos datos sobre ese tema en Las Flores. En otro párrafo: “Sobre las cámaras, se han dado sucesos de robo que son necesarios esclarecer. Personalmente estuve en el Centro de Monitoreo…vi que hay 120 cámaras y 30 no están en funcionamiento. Saladillo tiene 230 funcionando, Monte tiene 150, acá sólo 90, las que no funcionan todavía no se cambian y seguimos teniendo reclamos como el robo Alcides Seguí en una quinta. Se hizo el reclamo antes y al final el hecho delictivo pasó igual…Las cámaras son del municipio y todos pagamos para que funcionen, son de todos y están para cuidarnos de alguna manera, las más viejas se iban a reemplazar, las ví y no sirven porque no tienen zoom, son básicas, hay que avanzar con el recambio…” Un tema que ha puesto énfasis el LLA es el parque industrial:”Sobre el Parque, o mejor dicho Sector industrial porque para parque le falta, el jueves tendremos una reunión con el secretario Chiodini porque queremos saber las medidas para ofrecer a las empresas para adquirir un lote. No conocemos los requisitos, es muy importante saberlo…Las Flores y el Sector Industrial está hoy focalizado mayormente en el rubro textil. Si hay un problema con ese sector tambalea la ciudad como pasó con los despidos. Como sabemos no hay otra empresa que absorba a esos empleados. Nos dicen que es una cuestión nacional, que el intendente no puede hacer nada…” Finalizando se refirió de la invitación que se le realizó al jefe del IPS en Las Flores Juan Pablo Falasco por la remuneración a los jubilados: “Con IPS tuvimos reclamos porque los jubilados municipales no reciben los aumentos en tiempo y forma…hasta dos meses tardan, es mucho tiempo, por eso se propuso y vino Juan Pablo Falasco, titular del IPS que nos contó la situación, hay una ley provincial que permite a IPS tomar hasta 60 días para cumplir con los aumentos, me parece una barbaridad que no se haya cambiado, desde lo local no se puede modificar, es una locura que se tome con municipales que son sueldos bajos y encima se los come la inflación, nosotros podemos hacer poco, pero igual lo vamos a elevar al reclamo…” Remarcaba el joven edil.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A NAHUEL CECCHINI

