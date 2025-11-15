Cecilia Bugatti sobre la violencia en eventos públicos: “Las infancias sufren esa angustia”

En un mundo cada vez mas de cristal, desde HCD la concejal de Todos por Las Flores motivó la adhesión a la ley 15.413 que habla sobre la prevención y erradicación de violencia en evento sociales. También se refirió al proyecto motivado por el parlamento estudiantil sobre la practica de manejo, que la misma se realice con vehículos del municipio como así también la situación sobre la escuela de manejo Walter Peters.

“Es la prevención de violencia el proyecto de ordenanza que presenté ayer, surge a raíz de haber visto los fines de semana y también de haber escuchado la preocupación de padres, madres y comisiones de clubes sobre esta problemática que cada vez es más grande que es la agresión, violencia y discriminación que se genera en todas las actividades y no sólo deportivas. La vemos en el fútbol tal vez porque es el deporte más popular que se practica en la comunidad…Las infancias sienten esa angustia, el alejamiento que le produce estas cuestiones, lo ideal es que podamos crear ambientes sanos, libres de violencia, trabajando articuladamente con las Asociaciones Civiles y brindar herramientas desde el estado. Con este proyecto proponemos que se generen capacitaciones a las asociaciones civiles, también a las familias donde se promueva el buen trato y la radicación de la violencia y discriminación hacia las infancias. La ley 15.413 se refiere justamente a esta problemática que se profundiza cada vez más…la vamos a trabajar con los demás bloques políticos en Comisión Plenaria. Es bueno trabajar organizadamente y por ahí que salga un proyecto más completo, y por qué no también podér escuchar a los chicos”. Sobre la búsqueda del porque de la situación, se puso en escena la nueva relación virtual, perdiéndose lo humano, al respecto, dijo:

“Somos de una generación que por ahí no nació con el celular bajo el brazo, pero las nuevas generaciones la traen incorporada desde el minuto 0 de vida. Por ahí es interesante saber que hace poco en la legislatura bonaerense se aprobó una ley que implementa la prohibición del uso del celular en la escuela para poner un freno en el aula. Pasa que en los recreos los chicos no intercambian relaciones, no hablan. Únicamente el uso del celular será para un fin pedagógico y educativo adaptando también a las nuevas tecnologías”. Decía.

Sobre el proyecto motivado por el parlamento estudiantil sobre la práctica de manejo, que la misma se realice con vehículos del municipio como así también la situación sobre la escuela de manejo Walter Peters, dijo: “Hay un proyecto de mi autoría que ya se promulgó que es la Escuela Municipal de Jóvenes Conductores de 17 a 30 años que sea gratuito donde luego de la parte teórica se haga la prueba práctica con vehículos proporcionados por el municipio. El primer paso es la educación para poder prevenir. Vemos la problemática hoy en día en el tránsito y todos sabemos lo que pasa con muchos jóvenes al volante y hasta con pérdidas de vidas humanas. Había que tomar esta situación y poder trabajar en algo concreto. El proceso es largo pero hay que educar con una Escuela Municipal Gratuita donde se conozcan todas las normas de tránsito y la legislación vigente sino que sepan primeros auxilios, tener conciencia de la contaminación ambiental, etc. Es importante que los usuarios puedan tener esa herramienta educativa y luego que aprueban el curso poder tramitar la licencia de conducir, pero ya con una herramienta y con alguien que les pudo enseñar de manera gratuita…El Parlamento Estudiantil, conformado por chicos de la escuela secundaria, pidieron una comunicación al Poder Ejecutivo sobre la Escuela de Manejo Walter Peters. Por eso fue mi comentario de la ordenanza que se aprobó hace pocas semanas. También recibimos consultas de por qué se excluyen a mayores de 30 años, y es porque ya existe una ordenanza de una Escuela de Manejo para toda la comunidad. Esta es específica para jóvenes porque creemos que hay que concientizar mucho en ese aspecto”.

