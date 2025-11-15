15 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

¡A buscar el paraguas una vez más!: alerta meteorológica para este sábado

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de esta tarde por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Seguiremos informando.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

4 minutos de lectura

Cecilia Bugatti sobre la violencia en eventos públicos: “Las infancias sufren esa angustia”

12 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega la undécima fecha

15 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas hasta este sábado

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

¡A buscar el paraguas una vez más!: alerta meteorológica para este sábado

1 minuto atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Cecilia Bugatti sobre la violencia en eventos públicos: “Las infancias sufren esa angustia”

12 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega la undécima fecha

15 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas hasta este sábado

15 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.