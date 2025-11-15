«Mingo» Angelello: la trayectoria de un futbolista florense excepcional

Cesar Domingo Angelello con los amigos del barrio se fichó para Atlético Las Flores cuando tenía diez años. Con tan sólo 14 cumplidos en agosto debutó en la primera división del club de camiseta rojinegra y al año siguiente, a los 15 años, fue integrante de la afamada selección Juvenil Sub-18 de Las Flores que en los años 1983 y 1984, dirigida por Rubén “Peki” Folini, fue subcampeona dos veces del Torneo de la Federación de Ligas del Este de la provincia de Buenos Aires.

Su enorme talento como mediocampista ofensivo, llevó a “Mingo” a las inferiores del Club Estudiantes de La Plata.

Con tan sólo 18 años, el día 2 de mayo de 1987, debutó en la primera división como futbolista profesional ante Rácing de Córdoba.

En una tarde inolvidable, ese día el “Pincha”, en el estadio de 1 y 57 le ganó a la academia cordobesa 1 a 0 con el gol de joven futbolista de Las Flores.

De la mano de Miguel Angel Russo (inició Miguel su carrera de D.T), quien había sido uno de sus compañeros en cancha en su debut con la camiseta albirroja, en el año 1989 se convirtió en jugador del Club Atlético Lanús, equipo de la segunda división del futbol argentino.

Allí, en el equipo “granate”, el futbolista de Las Flores se transformó en una de sus principales figuras al vestir la camiseta número diez del equipo del sur del Gran Buenos Aires.

Nuevamente Mayo se convierte en un mes importante en la vida de Cesar Domingo Angelello. El 24 del mes mencionado, junto al delantero uruguayo Gilmar Alberto Villagrán, convirtieron los goles del 2 a 0 de Lanús en su victoria ante Deportivo Maipú de Mendoza. Un triunfo que llevó al equipo de Miguel Angel Russo al definitivo ascenso a la primera división del futbol argentino. El eximio jugador de Las Flores fue el segundo goleador de aquel equipo.

Después de un tiempo en primera división, Lanús cedió al futbolista florense en condición de préstamo al Sporting Cristal de Lima, Perù. Equipo importante donde compartió plantel con ocho jugadores titulares de la Selección Nacional Peruana.

Tras un año en Lima, regresó a Lanús y al poco tiempo, junto al ex jugador de Rácing de Avellaneda Darío Decoud, viajaron a Israel y probaron suerte en el Macabi de ese país.

De regreso en la Argentina, continuó su carrera en la B Nacional al jugar para Chacarita Juniors primero y Douglas Haig de Pergamino después, para más allá en el tiempo jugar en el exterior en Azucareros de Santa Lucía de la República Nacional de Guatemala. En el primer equipo de esta institución deportiva centroamericana, “Mingo” Angelello jugó por última vez al futbol de manera profesional.

Una demostrada gran trayectoria, que sin dudas ha convertido a Cesar Domingo Angelello en uno de los mejores futbolistas de la historia de la Ciudad del Carmen de Las Flores.

Más que merecido la honra y el homenaje a su figura cuando en el mes de febrero empiece a rodar la pelota en la copa nacional de fútbol infantil florense.