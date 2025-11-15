Arranca la undécima fecha con dos partidos decisivos

En el CEF N° 6 juegan desde las 15 hs. El Hollín y Atlético Las Flores. En el mismo estadio desde las 17 se cruzan Juventud Deportiva y El Taladro. El encuentro entre “Los Loros” y los “Verdes” será transmisión de FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

El futbol de Las Flores se prepara para afrontar la última fase de la etapa clasificatoria rumbo a las semifinales con la particularidad que todos los equipos tienen chances de acceder a meterse entre los cuatro mejores del certamen oficial que organiza la Liga de Futbol de nuestra ciudad.

En el estadio de la Avenida San Martín, desde las tres de la tarde, jugarán El Hollín, que está quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos frente a Atlético Las Flores que marcha último con siete puntos.

Para los dos equipos, el encuentro de mañana domingo será más que importante debido a las posibilidades clasificatorios de aurinegros y rojinegros.

En el estadio «Orestes Propato», habrá continuidad futbolística desde las 17hs. cuando allí se midan el tercero Juventud Deportiva, que cosechó 12 puntos y que se cruzará con El Taladro que esta sexto con siete unidades.

Sin dudas una fecha importante, que de acuerdo a los resultados que puedan llegar a darse ya vislumbrará los nombres de quienes serán los serios aspirantes a acceder a las semifinales del Clausura 2025.

El encuentro entre albiverdes y el equipo verde que dirige Gonzalo Aparicio, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

