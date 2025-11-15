15 de noviembre de 2025

Ferro arriesga la punta ante Juventud Unida

1 hora atrás Fm Alpha

El líder del torneo “Clausura” va de visitante a la casa albirroja. Los “Millonarios” están segundos a solo dos puntos. Promesa de buen partido mañana domingo por la noche desde las 20 Hs en 25 de Mayo y Azul.

(Por Flavio Iacomini)

Lindo partido para ver mañana domingo desde las ocho de la noche en el estadio de Juventud Unida.
El local recibe al puntero Ferro, equipo que con 15 puntos viene entonado después de dos victorias consecutivas, mientras que Juventud Unida con 12 y con su buen plantel, si gana este encuentro trepará a la cima y se podría asegurar un lugar ya en semifinales.
Los ferroviarios, luego de su último partido con victoria por 2 a 0 ante El Hollín, jugarían con toda su alineación titular, mientras que el equipo de Adrián Caputo recuperó lesionados y piensa poner en cancha lo mejor de su plantel.
Los albirrojos en su último partido en el certamen, igualaron ante Barrio Traut.
Es importante también destacar que en esta undécima fecha del certamen liguista, Barrio Traut, que esta cuarto con once puntos, quedará con fecha libre.

Fm Alpha

