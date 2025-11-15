Taekwondo: Naira y Francisco se encuentran en Puerto Rico representando a Argentina

(ver galería de imágenes) Dos de los alumnos de la escuela de Taekwondo «General San Martín de Las Flores» se encuentran en Puerto Rico para competir del 3er. Campeonato Mundial Abierto de la Federación Internacional Chan Hun en las especialidades Formas y Combate. En dicho evento también se encuentra el maestro Julio Penayo, profesor de Cristian Amatriain, encargado de recibir a toda la delegación. En una de las imágenes enviadas a nuestra redacción por el Prof. Amatriain, el maestro Penayo estrecha su mano al Gran Maestro Phap Lu, presidente de la línea de Taekwondo llamada Chift International TaeKwon-Do Federation. Julio también tendrá la oportunidad de recibirse de 9no Dan. Naira y Francisco participarán primero de formas, dentro de su categoría, avanzando de rondas, dependiendo si ganan a su oponente. El nivel técnico de los niños fue muy trabajado por parte de su instructor directo Amatriain y del maestro Penayo, sumado a constantes torneos donde han estado participando en los últimos meses con viajes incesantes.