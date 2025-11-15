15 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Taekwondo: Naira y Francisco se encuentran en Puerto Rico representando a Argentina

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha
(ver galería de imágenes) Dos de los alumnos de la escuela de Taekwondo «General San Martín de Las Flores» se encuentran en Puerto Rico para competir del 3er. Campeonato Mundial Abierto de la Federación Internacional Chan Hun en las especialidades Formas y Combate. En dicho evento también se encuentra el maestro Julio Penayo, profesor de Cristian Amatriain, encargado de recibir a toda la delegación. En una de las imágenes enviadas a nuestra redacción por el Prof. Amatriain, el maestro Penayo estrecha su mano al Gran Maestro Phap Lu, presidente de la línea de Taekwondo llamada Chift International TaeKwon-Do Federation. Julio también tendrá la oportunidad de recibirse de 9no Dan. Naira y Francisco participarán primero de formas, dentro de su categoría, avanzando de rondas, dependiendo si ganan a su oponente. El nivel técnico de los niños fue muy trabajado por parte de su instructor directo Amatriain y del maestro Penayo, sumado a constantes torneos donde han estado participando en los últimos meses con viajes incesantes.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Ferro arriesga la punta ante Juventud Unida

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Arranca la undécima fecha con dos partidos decisivos

1 hora atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

«Mingo» Angelello: la trayectoria de un futbolista florense excepcional

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Taekwondo: Naira y Francisco se encuentran en Puerto Rico representando a Argentina

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ferro arriesga la punta ante Juventud Unida

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Arranca la undécima fecha con dos partidos decisivos

1 hora atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

«Mingo» Angelello: la trayectoria de un futbolista florense excepcional

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.