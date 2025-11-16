15 de noviembre de 2025

Taekwondo: 1° lugar para Francisco Menéndez en formas en el Mundial de P. Rico

52 segundos atrás Fm Alpha

Como dijimos en el informe anterior, la escuela de Taekwondo «General San Martín de Las Flores» , se encuentran en Puerto Rico compitiendo del 3er. Campeonato Mundial Abierto de la Federación Internacional Chan Hun en las especialidades Formas y Combate. Los dirigidos por  el profesor Cristian Amatriain obtienen los siguientes resultados: Por la tarde Naira Garay logra el 4to lugar entre 5 competidoras a nivel mundial, sin dudas que es un gran resultado dado el alto nivel de competencia. Mientras que Francisco Menéndez conquista el 1er lugar en Formas.

Mañana ambos compiten en combate. ¡¡Felicitaciones…!!

