15 de noviembre de 2025

Lluvia a partir de la medianoche y post vientos de hasta 70 k por hora

3 minutos atrás Fm Alpha

Si bien la lluvia seria de alrededor de 15 mm iniciándose alrededor de las 23 hs con algunas tormentas eléctricas de regular intensidad, principalmente este domingo por la madrugada se espera la mayor parte de las precipitaciones. En cambio, en horas de la mañana, dejaría darse el chaparrón y aparecerían los vientos de hasta 70 km por horas. Esperemos que no pase a mayores. Lunes 6° de minima y una maxima de 22 °.

