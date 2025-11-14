Fútbol de inferiores: se juega la undécima fecha

(ver programa) Desde las 10hs. se jugará este sábado la fecha 11 de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el predio «Héctor Cuburú» de Avda. Independencia, El Taladro recibirá a Juventud Deportiva mientras que en el predio de El Hollín el carbonero será local ante Atlético. Por su parte, en cancha de Juventud Unida, el albirrojo enfrentará a Ferro. Por último en el estadio del CEF Nro. 6, se verán las caras Barrio Traut y Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «bichitos colorados» aún no cuentas con las categorías restantes.

