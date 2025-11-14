Fútbol de inferiores: se juega la undécima fecha

Fútbol de inferiores: se juega la undécima fecha1 minuto de lectura
(ver programa) Desde las 10hs. se jugará este sábado la fecha 11 de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el predio «Héctor Cuburú» de Avda. Independencia, El Taladro recibirá a Juventud Deportiva mientras que en el predio de El Hollín el carbonero será local ante Atlético. Por su parte, en cancha de Juventud Unida, el albirrojo enfrentará a Ferro. Por último en el estadio del CEF Nro. 6, se verán las caras Barrio Traut y Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «bichitos colorados» aún no cuentas con las categorías restantes.