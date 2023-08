Circulan audios sobre cortes de ruta: se analiza si son auténticos

En las últimas horas se viralizaron audios de posibles «camioneros» advirtiendo sobre cortes desde el lunes en algunas rutas de la región. «Esto no puede seguir así» o «no va a pasar ningún camión con mercadería», son algunas de las frases amenazantes que sobresalen en dichos mensajes. La 91.5 consultó este sábado al Jefe del Destacamento Vial, Crio. Mario Tiseira, quien también recibió dichos audios. «Consultamos con gremios y hasta ahora nadie sabe nada, no hay nada oficial. Podría tratarse también de camioneros autoconvocados pero no lo sabemos. Otras voces nos dicen que serían audios viejos que corresponden a anteriores conflictos», expresó. De haber novedades estaremos informando.

