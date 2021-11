Clásico: La vendetta

El Taladro empató 0 a 0 con Ferrocarril Roca y lo eliminó del Torneo Clausura de Primera División. El arquero Nahuel Gioia fue la gran figura del encuentro. El verde, que fue puro festejo, se tomó revancha de la final del Apertura donde había perdido el título ante su clásico rival.

Por Flavio Iacomini

Las manos enrojecidas de la parcialidad verde no paraban de aplaudir ni bien el árbitro del encuentro José Guzmán decretó en final del partido en el minuto cincuenta del segundo tiempo.

No era para menos, de visitante, en la casa ferroviaria, el equipo conducido por Gastón Aparicio pudo de nuevo mantener su invicto y clasificar primero a la semifinal del campeonato oficial de Primera División del futbol florense.

Por partida doble la alegría: el empate en cero, dejó afuera del torneo a Ferro, a quien solo le servía el triunfo para poder clasificar. Pero, el conjunto que dirige Eduardo Sandez, enfrente tuvo una muralla en la línea del arco que todo lo impidió.

Un chico de 16 años llamado Nahuel Gioia, fue la gran figura del partido, atajó todo lo que le tiraron. Arriba, abajo, a los costados. Brillante actuación para un juvenil del futbol florense, que ya en partidos anteriores pudo demostrar sus enormes condiciones.

Un partido donde en el primer cuarto de hora, el conjunto visitante, sin crear peligro, logró escalar un poco por las bandas, pero después de ese lapso, Ferro se hizo dueño de la mitad de la cancha y empezó a crecer.

Escalada de Santiago Magno por la izquierda centro atrás y el remate con destino de red que Nahuel Gioia se encargó de resolver bien. Luego, dos cabezazos de Diego Barragán con destino de gol y atajadas increíbles del pibe Gioia que ahogaron el grito albiceleste.

Ferro acentuó su dominio y control del juego también defensivo donde no paso demasiados problemas durante casi todo el partido.

Un hecho, al que se le sumó el desgate físico lógico del local que no paro de mirar el arco de enfrente en la búsqueda de la victoria que tanto necesitaba.

En el segundo tiempo hubo otros veinte minutos donde el equipo de Sandez lo acorraló al verde y allí apareció lo mejor del arquero figura absoluta. Un remate de Petreigne esquinado, y la tapada descomunal. Otro hacia la izquierda y la volada para mandarla al corner, un tiro libre de Luis María Suarez combado que Nahuel Gioia mandó por arriba del travesaño y luego toda su seguridad para no dar rebote nunca.

A esto se le sumó la entrega y la actitud de la defensa del equipo de Aparicio que se debió esforzar todo el tiempo.

Solo en el último cuarto de hora El Taladro pudo apostar a alguna contra con los cambios y el refresco de Gaby Pérez, Axel Costa y Luciano Striker , complementado por las apariciones por izquierda de Nicolás “Kiki” Carballo que estrelló un remate en el poste derecho de Pablo Abrego.

El final del partido fue toda emoción y entrega de los dos equipos que terminaron exhaustos por todo lo que se corrió.

Con un arquero juvenil que fue infraqueable, El Taladro, que llegó al encuentro de ayer del clásico ya clasificado, le agregó un plus extra de haber eliminado a su rival de siempre. Para Ferro, que igual terminó invicto en la serie, algún descuido en partidos anteriores donde empató tres encuentros, le terminó pesando y debió irse del torneo. Ahora le quedará el consuelo de la super final del año.

El verde , apostó a un nuevo técnico y a su cantera después de las expulsiones del escandoloso final del Apertura y le terminó saliendo bien. Además, en poco tiempo, la mesa le quedó servida y lo aprovechó.

Por eso las sonrisas, los aplausos y los canticos. Fue hora de consumar su vendetta. El Hollín, lo esperará en semifinales.

El Taladro: Nahuel Gioia, Juan Martin Dupoey, Nehuen Yancarelli, Mateo Cantet, Leonel Vitelli, Alan López, Nicolás Carballo, Fernando Montenegro, Valentín Fernández, Fernando Altamiranda, Elías López. Relevos: Gervasio Abraham, Germán Giurlani, Alex Costa, Luciano Striker, Gabriel Pérez. D.T: Gastón Aparicio. Ayudante de Campo: Gonzalo Aparicio-Gustavo Propato. Medico: Leonardo Weis.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Ivan Lozano, Carlos Petreigne, Ayrton Vera, Juan Curuchet, Juan Candina, Diego Barragán, Luis María Suarez, Román Iribarne. Relevos: Hugo Vázquez, Valentín Ferrai, Joaquín Castro, Federico Pereyra, Alexis Borda. D.T: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Agustín Peters. P.F: Agustín Etcheverry.

Arbitro: José Guzmán. Líneas: David Guzmán y Nicolás Gauto

