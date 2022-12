Cobro BAPRO en la Liga del Comercio: Corre riesgo la continuidad del servicio

La realidad nos exige mucha actividad en todo sentido, arrancamos con la actividad interna de la Liga porque el BAPRO sigue sin aumentar las comisiones por los servicios, hemos tenido que prescindir de una persona en la atención del BAPRO lamentablemente. Queremos continuar con el servicio pero hay situaciones que no podemos sostener más….Se paga 12 pesos, por un mobiliario de 70 mil pesos nos queda eso, necesitamos para sostener, 25 mil operaciones, y ahí quedaría una cierta ganancia, no cierra por ningún lado, no queremos cerrar el sistema porque sería un perjuicio para los comerciantes, para la comunidad, no recibimos ni el más mínimo gesto cuando solicitamos una mejora por el pago de cada operación…..el resto de las otras cobranzas no suman, está todo centrado ahí, el convenio con BAPRO nos impide hacer contratos con otras empresas. Lo de la Cooperativa Electrica quedó absorbida por Provincia NET para tener todo bajo un sistema, el canal local no lo cobramos tampoco, seguimos con el tema de los teléfonos corporativos nos dio resultado, como también que incorporaremos un sistema contable on line que permite a los asociados hacer un control de sus cuentas, lo pueden hacer con cualquier medio y permite prescindir del controlador fiscal que tiene un control muy alto y también actualizar precios de lista. La ventaja que tiene es que cuando la página de la AFIP no funciona, se puede facturar igual. Es uno de los servicios que estamos desarrollando….” Por otro lado, agregó: “Trabajamos en otras iniciativas para promover la actividad de los asociados, yendo a lo más general, el tema de un feriado que se decretó tres horas antes fue insólito, no lo podemos admitir, justo en la semana previa a Nochebuena que es la semana de más actividad por las fiestas, decretaron feriado cuando ya no había tiempo de cambiar nada, mantuvieron la actividad en los bancos y la AFIP, una cosa irrisoria, se entiende que si estamos en un feriado quién se supone que va a presentar la declaración jurada…. Nosotros apoyamos la apertura del comercio, ayer fue casi un día de plena actividad en Las Flores, pocos fueron los que no abrieron. Ocasionan un perjuicio terrible y eso no se compensa. El país pierde mucha plata, se dio que ocho provincias no acataron el feriado. Chaco con Capitanich, Tucumán con Manzur que es el jefe de gobierno en uso de licencia…” Finalizando remarcó: “Quien pueda anticipar la compra será muy bueno para que estemos mejor organizados. Igualmente se atenderá con gusto a aquellos que no puedan ir antes. En un regalería un cliente de toda la vida va a las 19hs. y ve que hay gente dentro del local y golpea hay que atenderlo. Esto es un ida y vuelta como lo ha sido siempre. Tenemos que tomar más poder en nuestras manos y no podemos dejar llevar por delante con medidas que han tomado como la de ayer, siempre con respeto a la legislación y a lo que está establecido. Que tomemos conciencia que tenemos que sumar, juntarnos y ver cómo hacemos para sobrellevar esto que nos está pasando que no es nada fácil, aún queda un período de inestabilidad muy grande….”

ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS MARIA CATTORINI

