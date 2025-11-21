21 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Comienza este viernes la 44ta. edición de «Peñas y Fortines»

2 minutos de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

Desde hoy viernes 21 hasta el domingo 23 se desarrollará en nuestra ciudad el 44º Festival Nacional de Peñas y Fortines. Un evento criollo que también cumplirá con su temporada 21º desde que fue declarado como Fiesta Nacional. Con un programa más que interesante, el espectáculo tradicionalista argentino, organizado por el Centro Tradicionalista La tacuara y con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores concentrará a una cantidad importante de participantes de distintas localidades. Esta noche, desde las 21 horas en el salón que la entidad posee en Avenida Rivadavia, se anuncia la realización de un espectáculo artístico musical y de danzas nativas con la actuación de reconocidos artistas locales y cuerpos de danzas tradicionales como así también la denominada «Noche de los Jóvenes», con la música de DJ’s. El sábado en el campo de destrezas de La Tacuara, en inmediaciones de Ruta 30 y Presidente Perón y con la animación de Marcelo Pellejero, habrá prueba de Doma Tipo Polo y Jura de Recados mientras que por la tarde, desde las 18 horas, se realizará el tradicional desfile criollo por las calles de la ciudad. Por la noche, desde las 21 horas con la conducción de Fernando Calles, los eventos artísticos tendrán continuidad en el salón de avenida Rivadavia donde bailarán el Ballet de La Tacuara, del Centro Cultural El Malacara, el Ballet de la Biblioteca Almafuerte de Cacharí, entre otros. Además sonará bien fuerte la música de Mal Trago, La Nueva Era, Los del Pueblo, DJ Julián Sánchez y Damián Guerendiain. Para el domingo, día de cierre del Festival Nacional de Peñas y Fortines, la programación destaca la serie de actividades a desarrollarse en el campo de destrezas antes mencionado donde, con la conducción de Nahuel Pellejero habrá Entrevero de Tropillas, Rueda Copa Peñas y Fortines, Montas especiales, Jineteadas , Final de la Copa de Doma Tipo Polo y jineteadas a caballo elegido, gurupa, bastos y encimera.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Fin de semana XXL: ¿Hoy viernes 21 es feriado o día no laborable?. ¿Y el lunes 24?

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega la 12da. fecha

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se analizó la creación de la Agenda Única de Eventos Locales

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fin de semana XXL: ¿Hoy viernes 21 es feriado o día no laborable?. ¿Y el lunes 24?

18 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Comienza este viernes la 44ta. edición de «Peñas y Fortines»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega la 12da. fecha

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se analizó la creación de la Agenda Única de Eventos Locales

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.