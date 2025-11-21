Comienza este viernes la 44ta. edición de «Peñas y Fortines»

Desde hoy viernes 21 hasta el domingo 23 se desarrollará en nuestra ciudad el 44º Festival Nacional de Peñas y Fortines. Un evento criollo que también cumplirá con su temporada 21º desde que fue declarado como Fiesta Nacional. Con un programa más que interesante, el espectáculo tradicionalista argentino, organizado por el Centro Tradicionalista La tacuara y con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores concentrará a una cantidad importante de participantes de distintas localidades. Esta noche, desde las 21 horas en el salón que la entidad posee en Avenida Rivadavia, se anuncia la realización de un espectáculo artístico musical y de danzas nativas con la actuación de reconocidos artistas locales y cuerpos de danzas tradicionales como así también la denominada «Noche de los Jóvenes», con la música de DJ’s. El sábado en el campo de destrezas de La Tacuara, en inmediaciones de Ruta 30 y Presidente Perón y con la animación de Marcelo Pellejero, habrá prueba de Doma Tipo Polo y Jura de Recados mientras que por la tarde, desde las 18 horas, se realizará el tradicional desfile criollo por las calles de la ciudad. Por la noche, desde las 21 horas con la conducción de Fernando Calles, los eventos artísticos tendrán continuidad en el salón de avenida Rivadavia donde bailarán el Ballet de La Tacuara, del Centro Cultural El Malacara, el Ballet de la Biblioteca Almafuerte de Cacharí, entre otros. Además sonará bien fuerte la música de Mal Trago, La Nueva Era, Los del Pueblo, DJ Julián Sánchez y Damián Guerendiain. Para el domingo, día de cierre del Festival Nacional de Peñas y Fortines, la programación destaca la serie de actividades a desarrollarse en el campo de destrezas antes mencionado donde, con la conducción de Nahuel Pellejero habrá Entrevero de Tropillas, Rueda Copa Peñas y Fortines, Montas especiales, Jineteadas , Final de la Copa de Doma Tipo Polo y jineteadas a caballo elegido, gurupa, bastos y encimera.

