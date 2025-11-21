Fin de semana XXL: ¿Hoy viernes 21 es feriado o día no laborable?. ¿Y el lunes 24?

(foto archivo) La 91.5 consultó este viernes a Myrian Hussón, sub-delegada local de la Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sobre dicho tema. «Básicamente, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, el 21 de noviembre es un día no laborable. Aquí el empleador es el que decide si el trabajador debe o no cumplir sus tareas, abonándolo como un día normal. El lunes 24 es feriado nacional. En esta ocasión se paga doble si el empleador convoca a sus trabajadores», indicó la funcionaria. «Ante cualquier duda estamos en nuestra sede de Azul 406 de 9 a 14hs. de lunes a viernes», subrayó finalmente.

