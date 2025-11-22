Una 12da. fecha que define cosas importantes

Juegan mañana domingo en el CEF N° 6 Barrio Traut y El Taladro desde las 15hs. En la misma cancha pero desde las 17hs. se cruzan Atlético Las Flores y Juventud Unida. Todos los equipos tienen chances de acceder a semifinales.

(Por Flavio Iacomini)

Con anuncio previo de buenas condiciones climáticas, se jugará mañana la decimosegunda fecha del torneo oficial de primera división donde matemáticamente todos los equipos, en mayor y en menor medida, tienen posibilidades de llegar a la etapa final del torneo Clausura 2025.

En el estadio de la Avenida San Martín, Barrio Traut que tiene 11 puntos, recibirá a El Taladro que luce recuperado y que marcha con 10 unidades pidiendo pista.

Tanto para el equipo de Dardo Rivarola como para el que dirige Gonzalo Aparicio, este partido es clave para las aspiraciones clasificatorias, debido a que los dos equipos están a solo un punto y dos, de manera respectiva, del cuarto lugar que hasta hoy ostenta Juventud Deportiva que tiene 12 unidades en el torneo.

Una victoria tanto de Barrio Traut, como asi también de El Taladro, los dejaría a cualquiera de los dos en zona de clasificación, mas allá de cual fuese el resultado del encuentro que sostendrán mas tarde en cancha de Ferro los equipos de Deportiva (12) y El Hollín ( 13).

Finalizado el choque entre “amarillos” y “anaranjados” en el CEF N° 6, a las cinco de la tarde se cruzarán Atlético y Juventud Unida, en un partido que también puede ser crucial , sobre todo para el rojinegro que no tiene otra opción que ganar en sus últimos dos partidos de fase y luego espera que pasa con los demás.

En cambio para Juventud Unida, la fecha de mañana puede ser clave para su clasificación porque un triunfo lo llevaría a los 17 puntos y quedaría el albirrojo como solitario puntero porque Ferro, que hoy es el líder con 16 puntos, quedará mañana domingo con fecha libre.

