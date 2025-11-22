22 de noviembre de 2025

Con el gran Desfile Criollo continúa este sábado la Fiesta Nacional «Peñas y Fortines»

2 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Luego del espectáculo artístico musical que tuvo lugar en la noche del viernes en el salón mayor de La Tacuara, la actividad se concentra hoy en el campo de destrezas en inmediaciones de Ruta 30 y Presidente Perón. Habrá prueba de Doma Tipo Polo y Jura de Recados mientras que desde las 18hs. se realizará el tradicional desfile criollo por las calles de la ciudad. Por la noche, desde las 21 horas, los eventos artísticos tendrán continuidad en el salón de Avenida Rivadavia donde bailarán el Ballet de La Tacuara, Centro Cultural «El Malacara» y el Ballet de la Biblioteca Almafuerte de Cacharí, entre otros. Además sonará bien fuerte la música de Mal Trago, La Nueva Era, Los del Pueblo, DJ Julián Sánchez y Damián Guerendiain. Para el domingo, día de cierre del Festival Nacional de Peñas y Fortines, la programación destaca la serie de actividades a desarrollarse en el campo de destrezas antes mencionado. Habrá Entrevero de Tropillas, Rueda Copa Peñas y Fortines, Montas especiales, Jineteadas , Final de la Copa de Doma Tipo Polo y jineteadas a caballo elegido, gurupa, bastos y encimera.

