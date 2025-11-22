Juventud Deportiva y El Hollín definen una etapa decisiva

Los dos equipos con posibilidades de ingreso a las semifinales juegan mañana domingo desde las 17hs. en el estadio «27 de Abril» de los ferroviarios. Los “Loros” están cuartos con doce puntos mientras que el «carbonero» marchan terceros con 13 unidades. Transmitirá FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

El fútbol oficial de primera división de Las Flores este fin de semana ingresa en su momento de definiciones. En el estadio de Avellaneda y Vidal de los albicelestes, Juventud Deportiva será local ante El Hollín, en un encuentro muy esperado por la afición futbolística de los dos clubes debido a que el resultado del partido arrojará como dato valioso quien quedará más cerca de la clasificación a semifinales.

Deportiva evidencia ser el equipo más comprometido con su misión de buscar el triunfo desde el primer minuto debido a que esta en el limite de la cuarta posición con 12 puntos, pero además, en la última fecha no jugará porque debe quedar libre, un hecho que aún mas lo obliga a ganar mañana.

En cambio, el equipo dirigido por la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, no solo esta mínimamente más arriba que el “Depor” en la tabla de posiciones con 13 puntos, sino que como ya quedó libre le quedarán después del domingo dos partidos mas por jugar.

Pero, como Barrio Traut con 11 unidades y El Taladro con 10, no están tan lejos tampoco y todavía tienen chances, el aurinegro tampoco puede relajarse. Un triunfo de El Hollín, lo dejaría en las puertas de la clasificación, de allí la importancia del partido de mañana domingo a las cinco de la tarde.

Este encuentro de la decimosegunda fecha del torneo será transmisión central de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

