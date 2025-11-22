22 de noviembre de 2025

El Finde XXL continúa en «modo primavera»

23 minutos atrás Fm Alpha

Luego de una semana muy inestable los florenses por fin podremos disfrutar de un sábado, domingo y lunes con mucho sol. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy una máxima de 21 grados con vientos leves del esta y cielo mayormente despejado. En tanto que para mañana domingo la mínima será de 9 grados con sol y la máxima llegará a los 25 grados. Finalmente, el lunes (feriado nacional) la mínima será de 13 grados y la máxima de 26 siempre con cielo casi sin nubes. ¡A disfrutar!.

