El Finde XXL continúa en «modo primavera»

Luego de una semana muy inestable los florenses por fin podremos disfrutar de un sábado, domingo y lunes con mucho sol. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy una máxima de 21 grados con vientos leves del esta y cielo mayormente despejado. En tanto que para mañana domingo la mínima será de 9 grados con sol y la máxima llegará a los 25 grados. Finalmente, el lunes (feriado nacional) la mínima será de 13 grados y la máxima de 26 siempre con cielo casi sin nubes. ¡A disfrutar!.

