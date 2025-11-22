«Alma Stereo»: «Homenajear a Soda es un sueño hecho realidad»

A horas de su presentación en el Teatro Español (sábado 21hs.) Ezequiel, voz líder de la banda tributo a Soda Stereo habló con FM Alpha. «Es un honor homenajear a uno de los grupos más influyentes del rock nacional. Con sólo mencionar a Gustavo (Ceratti) se me pianta un lagrimón», se sinceró. Más adelante, Ezequiel contó que «descubrí a Soda por primera vez cuando acompañé a mi hermano mayor a un concierto en Obras. Cuando entramos comenzaron a tocar «Signos». Se me voló la peluca literalmente». Sobre el show de esta noche, Ezequiel dijo que «va a ser una noche especial con unos músicos tremendos. Además invitaremos a Marcelo (Pilotto) a quien conocemos y queremos que suba al escenario. Si bien son todas canciones de Soda por ahí hacemos alguna que otra sorpresita». Las entradas se pueden adquirir en el Teatro y la función será a beneficio del Taller Protegido «ALMA».

