Primer puesto para proyecto marplatense sobre innovación científica veterinaria

12 horas atrás Fm Alpha

En el marco de los premios BioVet Arnaldo Colusi 2025 a la innovación científica para una producción animal sustentable, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) obtuvo el primer puesto. El reconocimiento es otorgado por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y la empresa Bedson S.A. a estudiantes y profesionales de las carreras de Ciencias Veterinarias y Agronómicas de universidades con sede en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la tercera edición de esta iniciativa, enfocada en la mejora de la productividad y calidad de vida de rumiantes, porcinos, aves y peces. Liderado por Ignacio Gual, el grupo marplatense ideó una vacuna veterinaria contra la toxoplasmosis en ovejas, utilizando plantas como biofábricas.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

