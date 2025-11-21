Fútbol de inferiores: se juega la 12da. fecha

(ver programa) Desde las 10hs. se jugará este sábado la fecha 12 de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-El Taladro mientras que en el predio de Juventud Deportiva lo harán el local ante El Hollín. En tanto que en cancha de Atlético, el rojinegro esperará la visita de Juventud Unida. Finalmente, en el estadio «27 de abril» Ferro se las verá ante Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «rojitos» aún no cuentan con el resto de las divisionales.

