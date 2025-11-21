Concejo Deliberante: se analizó la creación de la Agenda Única de Eventos Locales

En el marco de una nueva Reunión Plenaria, la presidenta interina del HCD, Laura Risso, convocó este jueves a representantes de la Secretaría de Producción y Turismo, de Cultura y Deportes y a integrantes del Ente Mixto de Turismo, entre otros actores vinculados. El encuentro tuvo como eje el análisis del Proyecto de Ordenanza para la creación de la Agenda Única de Eventos Locales, una herramienta que busca ordenar, coordinar y potenciar las actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas que se desarrollan durante el año en nuestra ciudad. La iniciativa apunta a optimizar la articulación entre áreas municipales y organizaciones locales favoreciendo una planificación más eficiente y el aprovechamiento integral de los recursos, entendiendo que Las Flores posee un importante potencial de crecimiento en estos ámbitos. Tras la reunión con las distintas áreas, los bloques continuaron con la Plenaria para avanzar en el análisis de los expedientes presentados en la mesa de trabajo.