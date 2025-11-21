BM – viernes 21 de noviembre

CHARLA EN MARCO DEL DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia brindó una charla taller destinada a estudiantes del CEPT Nº 37 de la localidad de Rosas, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el encuentro se trabajaron conceptos vinculados a las distintas manifestaciones de la violencia por razones de género, sus dinámicas y formas de identificación. Se reflexionó sobre aquellas conductas naturalizadas que suelen permanecer invisibilizadas y que forman parte de la estructura que sostiene las violencias más explícitas. La actividad incluyó intercambios con las y los estudiantes, quienes compartieron percepciones y experiencias vinculadas a su vida cotidiana y comunitaria. Además, se entregó folletería informativa con la hoja de ruta para saber cómo actuar ante una situación de violencia por razones de género, así como material elaborado por la Dirección de Niñez y Adolescencia, detallando recursos locales y provinciales de asistencia, orientación y acompañamiento. El material fue distribuido a estudiantes, al equipo del CEPT, en el CAPS y a la Patrulla Rural, con el objetivo de ampliar los recursos comunitarios de asistencia, orientación y acompañamiento. La jornada destacó la importancia de fortalecer la prevención, promover vínculos respetuosos y continuar la construcción de entornos seguros para todas las personas.

GIANA GALEANO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL “TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE” La Dirección Municipal de Cultura, en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción al Taller de Producción que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo artístico de Giana Galeano. La protagonista desde muy pequeña soñaba con ser cantante de cumbia., un género que la llevó a enamorarse de esta música popular.

Giana ha explorado diversos estilos en su búsqueda por perfeccionar su arte. Después de comenzar a estudiar canto, desde hace poco menos de un año, ha decidido expandir su repertorio para incluir una variedad de géneros demostrando su versatilidad y dedicación. El Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. Este domingo 23 de noviembre en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Giana Galeano para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://youtu.be/IJ0DTR5jLp4

