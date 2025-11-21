21 de noviembre de 2025

Orgullo nacional: tres bodegas argentinas fueron elegidas entre las mejores del mundo

3 horas atrás Fm Alpha

Siete bodegas argentinas fueron elegidas dentro de las 50 mejores del mundo en el ranking de los World’s Best Vineyards, uno de los más prestigiosos premios del mundo donde más de 500 especialistas distinguen a los viñedos por la calidad de su producción, así como por las experiencias gastronómicas y turísticas. Para la edición 2025, la ceremonia donde se entregaron los galardones se llevó a cabo en Margaret Rivers (Australia) en un evento al que asistieron enólogos y referentes de la industria de América, África, Oceanía y Europa. Los resultados se anunciaron luego del recuento de los votos de más de 500 expertos que evaluaron el trabajo de establecimientos en 22 regiones vitivinícolas diferentes, pero la elección otorgó el mejor premio a una bodega chilena. Durigutti Family Winemakers, Salentien y El Enemigo fueron las principales bodegas argentinas incluidas en la selección.

Fuente: El Cronista

