Consejero Loviso se refirió a la obra culminada de la Escuela 13 de Pardo

En el día de ayer por la tarde, el intendente Interino Profesor Fabián Blanstein acompañado por su comitiva y consejeros escolares, hicieron entrega de las llaves del establecimiento refaccionado de acuerdo a las nuevas exigencias. La obra que demoró un par de años ante los desajustes económicos y que fuera motivo de varios reclamos que llegaron hasta el Concejo Deliberante.

“La remodelación del establecimiento de Pardo es una obra finalizada con muchos detalles modernos y es una gran alegría que se haya logrado. Ya hemos hecho entrega de la llave de la escuela a su directora Patricia Pellejero…La Escuela contaba con 2 aulas, cocina comedor y un espacio utilizado como biblioteca y sanitarios. Ahora se remodela las dos aulas para mayor uso pedagógico, se agrega una cocina de acero inoxidable de seis hornallas, heladera nueva, despensero y baño propio, también un comedor SUM muy amplio. También la oficina de dirección y sanitarios nuevos y sanitarios para discapacidad…La Escuela tiene 15 alumnos y a eso también sumarle los alumnos del Anexo de la Escuela Agraria que también desarrollan sus actividades pedagógicas allí. Serían en total unos 30 alumnos dentro del establecimiento…” Sobre si poseen servicio de internet, dijo: “Las escuelas todas tienen todos los servicios de internet, lógicamente al estar más de un año fuera de servicio se va a reinstalar, la parte de equipamiento está toda sólo habrá que ver el funcionamiento en cuanto a la conectividad disponible…”.

Por otro lado, agregaba: “No sé si en el transcurso del año habrá actividades. Aún falta mantenimiento en el patio trasero y en el ingreso se levantaron los caminitos de ladrillo para acomodar otro sector de parquizado, pero hasta que no esté finalizado no habrá actividades, el parquizado estará a cargo del municipio para avanzar con el retiro de escombro y demás, también falta el trabajo de limpieza del viejo mobiliario. Antes la escuela funcionó en la EP 7 y se debe trasladar el mobiliario a la EP 13 que estará a cargo de la delegación Pardo…”.

Sobre el re re programado acto de la Escuela 27 del Despunte, dijo: “El tiempo juega una mala pasada lamentablemente con el acto por el centenario de la EP 27 El Despunte. Es la tercera fecha que se posterga, uno mira el pronóstico que da lluvia y teniendo en cuenta la cantidad de agua que ha caído los caminos no están en las mejores condiciones para acceder a diferentes lugares de la zona rural. Esperemos que sea la última reprogramación y que en diciembre se pueda hacer finalmente…” Finalizando se le consultó sobre el robo en la Escuela Normal donde sustrajeron una bomba de agua:

“La intervención que tuvo el consejo escolar con respecto al robo de la escuela normal, fue práctica, nos anoticiamos de mañana temprano, alrededor de las 7.15 hs. Y se tomó conocimiento para llamar al proveedor, se repuso la bomba de agua para el correcto funcionamiento de la parte sanitaria, se realizaron las denuncias correspondientes. Hoy es prioridad el tema de la limpieza de los baños y los diferentes espacios que ocupan los alumnos. Se pudo trabajar muy rápido, recibimos la notificación muy temprano y antes del mediodía ese tema estuvo solucionado”. Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL CONSEJERO ESTEBAN LOVISO

