Restricción de tránsito pesado por el fin de semana largo: Día de la Soberanía Nacional

29 minutos atrás Fm Alpha

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que -debido al Día de la Soberanía Nacional- los días jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre de 2025 se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.

Sentido a Costa Atlántica

  • Jueves 20 de noviembre de 2025 de 18:00 a 23:59hs.
  • Viernes 21 de noviembre de 2025 de 06:00 a 14:00hs.

Sentido a CABA

  • Lunes 24 de noviembre de 2025 de 14:00hs. a 23:59hs.

Autopista Buenos Aires – La Plata

  • Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.
  • Ruta Provincial N º 2 (AUTOVÍA 2): Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).
  • Ruta Provincial Nº11: Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)
  • Ruta Provincial Nº36: Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)
  • Ruta Provincial Nº56: Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).
  • Ruta Provincial Nº63: Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).
  • Ruta Provincial Nº74: Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).

