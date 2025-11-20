BM – jueves 20 de noviembre

UNA NOCHE EN LOS MUSEOS 2025 – LAS FLORES CELEBRÓ UNA NOCHE PROFUNDAMENTE FLORENSE Las Flores vivió el pasado sábado una edición de “Una Noche en los Museos” que quedará en la memoria colectiva. Más de 20 espacios —museos, escuelas, archivos, talleres, capillas, bibliotecas, organizaciones y casas particulares— se sumaron para abrir sus puertas y compartir con la comunidad una propuesta auténticamente florense, diversa y construida de manera colaborativa. Un año más, la Dirección Municipal de Museos y Archivo convocó a esta jornada, consolidando una iniciativa que ya forma parte del calendario cultural florense y que vuelve posible que tantos espacios se articulen en un mismo recorrido. La ciudad se transformó en un circuito vivo: vecinos, familias y visitantes recorrieron las calles y los espacios de siempre, pero esta vez entrando, mirando y descubriendo aquello que, muchas veces, solo vemos desde afuera. Fue una noche para reencontrarnos con nuestra ciudad desde adentro, paso a paso, en un recorrido que unió historias, miradas y experiencias preparadas especialmente para esta edición. Este evento amplió el acceso del público a espacios y saberes que forman parte de la vida local, fortaleciendo el derecho a la cultura y el vínculo con nuestra identidad florense. La Dirección Municipal de Museos y Archivo agradece especialmente a cada uno de los espacios participantes, que se prepararon con dedicación para recibir al público, ofreciendo recorridos, actividades, muestras y propuestas pensadas para esta edición. Su compromiso fue fundamental para que la ciudad viviera una noche tan significativa. Asimismo, se reconoce y agradece a todo el público visitante, que año a año acompaña esta propuesta, recorriendo los espacios, disfrutando las actividades y haciendo de esta noche un verdadero encuentro comunitario. Su presencia es la que vuelve posible y valiosa esta celebración colectiva. “Una Noche en los Museos 2025” reafirmó que la fuerza de Las Flores está en su gente, en esa trama de vínculos, proyectos y voluntades que sostienen nuestra identidad y la proyectan hacia el futuro. Fue una noche construida entre todos. Una noche que celebró lo que somos. Una noche, verdaderamente, bien florense.

TRIBUTO A SODA STEREO EN EL TEATRO ESPAÑOL El próximo sábado a las 21 horas en la sala del renovado Teatro Español de nuestra ciudad, la compañía “Elemento Producciones” presentará al grupo “Alma Stereo” que llegará a Las Flores para mostrar su alto nivel musical. La banda de Buenos Aires ofrecerá un tributo al icónico grupo de rock argentino Soda Stereo que fuera conformada por Gustavo Ceratti, Charly Alberti y Zeta Bosio. Sin dudas que este espectáculo que ha generado una singular expectativa, exhibirá arriba del escenario lo mejor del rock nacional argentino. “De música ligera”, Cuando pase el temblor”, “Persiana Americana”, “En la ciudad de la furia”, serán algunos de los temas inolvidables que “Alma Stereo” tocará en la histórica sala de la avenida Carmen 614. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Español en el horario comprendido entre las 8 y las 14 horas.

HOCKEY: EL TORNEO CLAUSURA DE LA CUENCA DEL SALADO SE DEFINE EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LAS FLORES La Secretaría de Deportes y Cultura invita a la comunidad en general a presenciar las finales de hockey correspondientes al Torneo Clausura de la Federación Regional Cuenca del Salado, que se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en la flamante cancha de césped sintético del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. El extenso programa se pondrá en marcha con la categoría séptima, donde a partir de las 7 horas el Club Atlético El Taladro recibirá a Lobos Athetic Club por el tercer y cuarto puesto; y a las 8.30 horas Atlético y Social Belgrano y Atlético de Roque Pérez protagonizarán la final. En sexta, a las 10 horas se medirán Lobos Athetic Club y Las Cebras de Monte (tercer y cuarto puesto) y las 11.30 horas confrontarán Atlético y Social Belgrano y Atlético de Roque Pérez (final). Asimismo, en la división intermedia se enfrentarán: a las 13 horas, Atlético y Social Belgrano vs. Atlético de Roque Pérez (tercer y cuarto puesto) y a las 14.30 horas, Dorrego de Navarro vs. Las Cebras de Monte (final). Por último, en primera jugarán a las 16 horas, Atlético y Social Belgrano vs. Dorrego de Navarro (tercer y cuarto puesto) y a las 17.30 horas, Atlético de Roque Pérez vs. Las Cebras de Monte (final). El evento es una interesante propuesta deportiva, teniendo los florenses la oportunidad de acercarse a las instalaciones ubicadas en Islas Malvinas, entre Roberto Trucco y Rivadavia, para disfrutar y apreciar el crecimiento del hockey. La entrada es libre y gratuita y además habrá servicio de cantina.

GRAN EXPECTATIVA POR LA REALIZACIÓN DE LA 44ª EDICION DEL FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS Y FORTINES Este fin de semana, desde mañana viernes 21 hasta el domingo 23, se desarrollará en nuestra ciudad el 44º Festival Nacional de Peñas y Fortines, un evento criollo que también cumplirá con su temporada 21º desde que fue declarado como Fiesta Nacional. Con un programa más que interesante, el espectáculo tradicionalista argentino, organizado por el Centro Tradicionalista La tacuara y con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, concentrará a una cantidad importante de participantes de distintas localidades. Para mañana viernes, desde las 21 horas en el salón que la entidad posee en avenida Rivadavia, se anuncia la realización de un espectáculo artístico musical y de danzas nativas con la actuación de reconocidos artistas locales y cuerpos de danzas tradicionales como así también la denominada Noche de los jóvenes, con la música de DJ. El sábado en el campo de destrezas de La Tacuara, en inmediaciones de Ruta 30 y Presidente Perón, y con la animación de Marcelo Pellejero, habrá prueba de Doma Tipo Polo y Jura de Recados, mientras que por la tarde, desde las 18 horas, se realizará el tradicional desfile criollo por las calles de la ciudad. Por la noche, desde las 21 horas con la conducción de Fernando Calles, los eventos artísticos tendrán continuidad en el salón de avenida Rivadavia donde bailarán el Ballet de La Tacuara, del Centro Cultural El Malacara, el Ballet de la Biblioteca Almafuerte de Cacharí, entre otros; además sonará bien fuerte la música de Mal Trago, La Nueva Era, Los del Pueblo, DJ Julián Sánchez y Damián Guerendiain. Para el domingo, día de cierre del Festival Nacional de Peñas y Fortines, la programación destaca la serie de actividades a desarrollarse en el campo de destrezas antes mencionado donde, con la conducción de Nahuel Pellejero habrá Entrevero de Tropillas, Rueda Copa Peñas y Fortines, Montas especiales, Jineteadas , Final de la Copa de Doma Tipo Polo y jineteadas a caballo elegido, gurupa, bastos y encimera.

CICLISMO: FLORENSES SE DESTACARON EN EL CAMPEONATO ARGENTINO La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los pedalistas que tuvieron una gran actuación en el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista de las categorías Máster y Elite II, disputado en el velódromo Panamericano Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata. Iván Crowley, que venía de conseguir dos medallas doradas y dos plateadas en el Panamericano de Paraguay, se impuso en la prueba de Velocidad y luego, junto al florense Emiliano Fernández y Gastón Daniel Balmaceda, ocuparon la segunda ubicación en Velocidad por Equipos. Por su parte, Alejandro Delgado fue subcampeón en Velocidad por Equipos, acompañado por Román Regino y Juan Ortíz de Rozas mientras que en la competencia de 500 metros arribó tercero y en Velocidad Individual resultó cuarto. Juan Mazzola, en tanto, escoltó a Jorge Junco en la carrera de Vueltas Puntables y Martín Rivarola fue quinto en Scratch y en Vuelta Puntable.

