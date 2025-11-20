20 de noviembre de 2025

Campeonato Argentino en MDP: Iván Crowley campeón en velocidad individual

4 horas atrás Fm Alpha

Desde el sábado 15 de noviembre y hasta el miércoles 19 se desarrolló en la Pista «Julio Polet» de Mar del Plata el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista, para las clases Master y Elite II.

Allí se presentaron varios de los mejores atletas de todo el país, entre quienes se encontraban los pedalistas florenses; Ivan Crowley, Emiliano Fernández, Alejandro Delgado, Juan Mazzola y el ex campeón en persecución Martín Rivarola que tuvo una destacada participación en Scratsh.

Resultados de los florenses:

Ivan Crowley

*Campeón argentino velocidad individual

*Sub campeón velocidad por equipos.

Emiliano Fernández

*Sub campeón velocidad por equipos

 

Alejandro Delgado

*Sub campeón velocidad por equipos.

*3ro 500mts contra el reloj

 

Juan Mazzola

Sub campeón vuelta a los puntos.

¡¡FELICITACIONES…!!

 

