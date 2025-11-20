Campeonato Argentino en MDP: Iván Crowley campeón en velocidad individual

Campeonato Argentino en MDP: Iván Crowley campeón en velocidad individual1 minuto de lectura
Desde el sábado 15 de noviembre y hasta el miércoles 19 se desarrolló en la Pista «Julio Polet» de Mar del Plata el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista, para las clases Master y Elite II.
Allí se presentaron varios de los mejores atletas de todo el país, entre quienes se encontraban los pedalistas florenses; Ivan Crowley, Emiliano Fernández, Alejandro Delgado, Juan Mazzola y el ex campeón en persecución Martín Rivarola que tuvo una destacada participación en Scratsh.
Resultados de los florenses:
Ivan Crowley
*Campeón argentino velocidad individual
*Sub campeón velocidad por equipos.
Emiliano Fernández
*Sub campeón velocidad por equipos
Alejandro Delgado
*Sub campeón velocidad por equipos.
*3ro 500mts contra el reloj
Juan Mazzola
Sub campeón vuelta a los puntos.
¡¡FELICITACIONES…!!