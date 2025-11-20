20 de noviembre de 2025

Prof. Fernando Muñiz: «Deseamos que este torneo permaneza con el tiempo»

Fm Alpha

Luego de la presentación de la segunda edición de la Copa «Tino Costa» – Homenaje a «Mingo» Angelello, el secretario de deportes y cultura, Prof. Fernando Muñiz, brindó detalles de cómo se jugará el torneo. «Las fechas en las que se disputará el certamen será los días 13, 14, 15 y 16 de febrero (feriados de carnaval) en las canchas de Ferro, CEF Nro. 6 y Juventud Unida para categorías 2012, 2014 y 2016. Nuevamente tendremos la presencia de equipos de AFA que nos confirmaron como River, Lanús, Banfield, Vélez, Independiente y seguramente Boca Juniors ya que las conversaciones están muy adelantadas». En ese orden, el funcionario sostuvo que «también importantes de la región formarán parte del campeonato y por supuesto, los clubes locales. La verdad es que se ha trabajado mucho con todas las partes para que salga bien. También a muchas personas futboleras que aportaron su granito de arena».

 

