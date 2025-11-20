20 de noviembre de 2025

Otra vez la lluvia: alerta amarillo para este jueves

6 horas atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Seguiremos informando.

BM – jueves 20 de noviembre

Campeonato Argentino en MDP: Iván Crowley campeón en velocidad individual

Prof. Fernando Muñiz: «Deseamos que este torneo permaneza con el tiempo»

Restricción de tránsito pesado por el fin de semana largo: Día de la Soberanía Nacional

