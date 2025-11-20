20 de noviembre de 2025

Construyen uno de los parques solares más grandes de la historia: ocupa un desierto completo y alimentará a varias naciones este año

6 horas atrás Fm Alpha

El Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ubicado en el desierto de Seih Al Dahal, es uno de los proyectos de energía renovable más ambiciosos del mundo. Su construcción forma parte de la Estrategia de Energía Limpia de Dubái 2050, que busca generar el 75% de la energía de la ciudad mediante fuentes limpias para ese año. Desde su primera fase en 2013, el parque ha incorporado tecnologías de energía solar concentrada (CSP) y paneles fotovoltaicos, avanzando en múltiples fases que aumentan su capacidad hasta alcanzar los 5000 MW previstos para 2030. Con ello, se estima que se evitarán más de 6,5 millones de toneladas de emisiones de carbono al año. Además de generar energía limpia, el parque alberga un Centro de Investigación y Desarrollo y una planta piloto de desalinización de agua mediante energía solar, fortaleciendo la posición de Dubái como centro de innovación en energías renovables y tecnologías limpias.

Fuente: El Cronista

