Dora Barrancos disertará mañana en el Colegio de Escribanos

“Hoy vivimos ante la amenaza permanente de perder cada vez más derechos”

La socióloga e historiadora Dora Barrancos ofrecerá mañana, a las 18, en la sede del Colegio de Escribanos (Rodríguez 453) una charla abierta a la comunidad, organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (AMAFUTAN). “Feminismos, orden jurídico y aplicación de la ley” es el nombre de la convocatoria que repasará las principales conquistas en materia de ampliación de derechos de mujeres y disidencias, desde la dictadura militar al presente.

En relación a la temática propuesta, Barrancos reflexionó sobre los principales aspectos a analizar en clave para una búsqueda de estrategias que permitan defender lo conseguido con la lucha colectiva en las calles y en los debates legislativos.

¿Cuáles son los principales hitos en la ampliación de derechos para las mujeres y qué rol jugó la demanda colectiva en esas conquistas?

Son muchas las leyes que hemos podido conquistar desde la recuperación de la democracia pero voy a señalar algunas que me parecen las más importantes: la patria potestad compartida, la ley 26485 -que está en el paraguas de la convención de Belem do Para-contra todas las formas de violencia contra la mujer; la ley de paridad representacional, que tenía un antecedente en 1991 y se amplió en 2018. Para finalizar, la ley Micaela que obliga a todo el Estado argentino a actuar con perspectiva de género -y tiene adhesión de todas las provincias- y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, conseguida el 30 de diciembre de 2020 a las 4:14 de la madrugada.

¿Cuáles considerás que son, en la actualidad, las principales herramientas jurídicas y legislativas con las que cuenta nuestro país para la defensa y preservación de esos derechos?

Podríamos decir con total naturalidad que la principal herramienta es la Constitución Nacional pero, para ser sensata en el análisis, hoy no hay ninguna ley que no esté en riesgo: ninguna herramienta jurídica es dique para esta determinación gubernamental actual que ha demostrado ir por la lisa y llana eliminación de todos los derechos. No obstante, todavía tenemos derechos a los que no se han animado y en algunas jurisdicciones del país hay más posibilidades de resguardar los derechos que en otras. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres es un bastión de resistencia a ese avasallamiento, al igual que los observatorios y muchas organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que si consiguen plausibilidad en el Congreso para esta arremetida los derechos de las mujeres están amenazados pero soy una optimista irredenta así que vamos a apostar a que no podrán porque el barullo que vamos a hacer va a ser enorme.

¿Cómo sintetizarías el panorama actual de las políticas públicas en materia de perspectiva e igualdad de género?

Estamos en una encrucijada gravísima que, además, es una circunstancia planetaria habida cuenta de que está sucediendo en muchos otros países. En nuestro país, es de una gravedad inusitada e inédita esta motosierra tan cruel y ominosa, fascista y autoritaria. Vivimos ante la amenaza permanente de pérdida de más y más derechos. Pero tendrán que vérselas con debates en el Congreso si quieren retroceder con lo conquistado. Hasta ahora hemos venido resistiendo pero no basta con decir que nos vamos a movilizar: no se puede tener todo el día el cuerpo en la calle. Las estrategias van a tener que ser cada vez más creativas.

La charla es abierta a toda la comunidad y cuenta con el aval y la convocatoria del Área de Políticas de Género de la UNICEN y la Mesa Intersectorial de Prevención y Abordaje de la Violencia Familiar y por Razones de Género.

