19 de noviembre de 2025

DDI Las Flores recupera materiales robados en galpón

26 minutos atrás Fm Alpha

Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores recupera materiales robados de un galpón de esta ciudad.

  • Según fuentes Judiciales, la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, en horas de la mañana del día de la fecha y a raíz de denuncia penal radicada en Estación de Policía Comunal Las Flores el día 13 del corriente mes y año por un vecino de esta ciudad, el cual daba cuenta que autores ignorados le habían sustraído del interior de un galpón de su propiedad varios elementos de trabajo rural y herramientas, hecho caratulado “HURTO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul. Llevando tareas investigativas es que se logro recuperar una caja de plástico, de color azul, marca WADFOW, la cual contiene llave de tubo y tubos de varias medidas, cuatro lingas de color amarillas, un sudadero, una matra de color azul, roja y blanca, un cojinillo de color negro, un freno de soga color celeste, dos lasos de soja de cuero crudo trenzado, un pehual, una piola de color blanca y un trozo de linga de color amarilla. Todos los objetos antes descriptos fueron reconocidos por el denunciante.  Dicha causa penal queda en prosecución de la Ayudantía Fisca, la cual dispuso la entrega de los elementos secuestrados al damnificado previos haberlos reconocido como de su propiedad. –

