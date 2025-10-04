Con presencia florense se realiza la Peregrinación a Luján 2025

Cada primer sábado de octubre, miles de personas marchan hacia Luján. No importa si el clima acompaña o no: lo que sostiene la caminata es la fe y el deseo de llegar al santuario mariano más convocante del país. La Peregrinación Juvenil 2025 (que incluye presencia de florenses). será la número 51 y se espera, como en años anteriores, una verdadera marea de fieles. El lema de este año, “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, refleja el espíritu que envuelve la marcha: una mezcla de oración, esfuerzo físico y encuentro comunitario. Para muchos, es también un espacio de agradecimiento personal y de pedidos íntimos que hacen que los 60 kilómetros se sientan menos pesados.

Fuente: Ámbito

