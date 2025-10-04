4 de octubre de 2025

«Corre por tu meta» no se suspende por lluvia

La segunda edición de la maratón inclusiva se llevará adelante mañana domingo pese a las adversas condiciones climáticas. «La carrera se hace sí o sí ya sea con mucha o poca lluvia. Los esperamos a todos», afirmó a Atahualpa Rodríguez de Atletismo Las Flores a FM Alpha. «La acreditación comenzará a las 8:30hs. hasta las 10:30hs. en el salón de Ferro y de allí nos iremos a la línea de largada para la charla final mientras que a las 11hs. la carrera se pondrá en marcha», dijo más adelante. «El recorrido será 100% asfalto así que en ese sentido no habrá problemas para los corredores. Son 200 los anotados entre los 2K, 5K y 10K. También nos visitará y participará de la carrera un atleta francés que está radicado en Capital Federal y está entusiasmado con estar en Las Flores».

