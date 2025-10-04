4 de octubre de 2025

Lalcec Las Flores: Octubre se sigue «vistiendo» de rosa

1 hora atrás Fm Alpha

Lalcec Las Flores y «Flores Rosas» comenzaron en las últimas horas a vestir la ciudad de color rosa en octubre, iniciando la Campaña de Prevención del Cáncer de Mamas. El mensaje, que se replica en toda la Red Lalcec Argentina para este año, es «No te cuides a medias». Se invita a los comercios a adornar sus vidrieras y a los vecinos a colocar un detalle rosa en los frentes de sus casas. «Es importante  tomar conciencia en la prevención y el diagnóstico precoz. La mamografía constituye el método eficaz de detección temprana y prevención del cáncer de mamas», indicaron sus referentes en redes sociales.

