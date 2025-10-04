BM – sábado 4 de octubre

CHARLA EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR Y DE LA SALUD BUCAL En el marco de las actividades programadas por la Semana del Adulto Mayor y en concordancia con la Semana de la Salud Bucal, ayer por la tarde se desarrolló en el Salón Rojo de la Municipalidad una charla destinada a nuestros adultos mayores.

La actividad estuvo a cargo del equipo de Odontólogos, encabezado por la Dra. Ángeles Cejas, junto a los Mecánicos Dentales de nuestro Hospital. Los profesionales brindaron información sobre el cuidado de la salud bucal, la higiene adecuada de prótesis dentales, el programa de prótesis gratuitas para personas que no cuentan con cobertura social y la incorporación de hábitos saludables para mantener una boca en óptimas condiciones. La jornada se realizó con el objetivo de promover el bienestar y la salud integral de nuestros adultos mayores.

CONCURSO FOTOGRÁFICO «ENFOQUE FLORENSE» La Dirección de Cultura de la ciudad de Las Flores convoca al 1° Concurso Fotográfico “Enfoque florense” destinado a profesionales y/o aficionados florenses de la fotografía artística. La inscripción en el Concurso tiene por objeto estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural de nuestra Ciudad. El tema del presente concurso es libre, aunque las tomas deben ser específicas del Partido de Las Flores. Existirán dos categorías: Menores: de 12 a 18 años y Mayores: 18 años en adelante. La recepción de imágenes será hasta el 17 de octubre de 2025. Para acceder a las Bases completas, ingresar a https://lasflores.gob.ar/bases-y-condiciones-enfoque-florense/

