¡A buscar el paraguas una vez más!: vuelven las lluvias y hay alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para mañana sábado por la noche y naranja para el domingo por la mañana para nuestra ciudad y zona. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de la noche del sábado por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60mm. pudiendo ser superados en forma puntual. El mal tiempo continuará el domingo por la madrugada ya que se activará un alerta naranja por por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. ¡Seguiremos informando!.

