Fútbol de inferiores: se juega este sábado la séptima fecha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la séptima fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y algunos encuentros del Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín, el «carbonero» recibirá la visita de Barrio Traut. En el estadio de Juventud Unida se enfrentarán el local y El Taladro. En el «27 de abril» Ferro será local ante Atlético. Finalmente, en el «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 Avellaneda jugará ante Juventud Deportiva únicamente en Sub-9 y Sub 11 ya que ya que los «rojitos» aún no cuentan con el resto de las categorías.

