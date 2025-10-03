3 de octubre de 2025

Encuentro de queseros en Chile: Cabaña Santa Agueda se destaca con un super Oro

2 minutos atrás Fm Alpha

Con más de 340 quesos nacionales y extranjeros inscritos, un evento inédito en Chile incluye el primer concurso internacional de quesos, exhibiciones y degustaciones dentro del marco del Espacio Food Service donde 24 jurados internacionales de primer nivel, expertos del “World Cheese Awards”, fueron los encargados de elegir a los ganadores valorando la calidad y la identidad artesanal.

La cabaña Santa Agueda de la familia Zurro logró: Medalla bronce en la categoría prensado de oveja, oro en la categoría mixto presando de oveja. También se otorgaron 8 super oro, y uno de ellos pertenece a la cabaña florense.

Aquí las 8 medallas de Super Oro, donde Chile logró 5, consolidando su posición como referente en quesos artesanos de calidad internacional:

Quesería Altos de Curaco (Chile)

  • Quesería Santa Olalla (Argentina) Amiga de la familia Zurro que recibió ambos premios (imagen).

Quesería Voladeros (Patagonia, Chile)

Quesería El Meli (Chile)

Quesería Oveja Vasca (Región de La Araucanía, Chile)

Quesería Arte Quesos (Chile)

Quesería El Faro (Tenerife, Islas Canarias, España)

Quesería Santa Águeda (Argentina)

Este evento no solo fue una vitrina, sino también un espacio de aprendizaje colectivo, donde el compromiso de jueces, organizadores y queseros dejó en claro que el queso artesano latinoamericano tiene identidad y futuro.

