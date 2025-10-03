BM – viernes 3 de octubre

EL VÓLEY ENCENDIÓ LA ETAPA DEPORTIVA 2 DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES Con gran entusiasmo se disputó la disciplina Vóley en el gimnasio del CEF N°6, donde los equipos dieron todo en la cancha y el aliento de las hinchadas volvió a ser protagonista. La Escuela Dante se consagró ganadora, seguida por el Colegio San Miguel en el segundo lugar y la fusión de las escuelas Técnica y Media en el tercer puesto. La pasión sigue creciendo y ahora nos preparamos para dos nuevas jornadas:

Viernes 10 – 13 hs: Tejo en el Centro Tejista (Pellegrini y Moreno)

Sábado 11 – 15 hs: estreno del deporte alternativo Ultimate en la cancha de rugby del Centro Recreativo Municipal

Las Olimpíadas Juveniles Florenses no se detienen, ¡vení vos también a ser parte de estos encuentros únicos!.

SE DISPUTARÁ LA 2ª EDICIÓN DE LA PRUEBA INCLUSIVA “CORRE POR TU META” La Secretaría de Deportes y Cultura recuerda que este domingo 5 de octubre, a partir de las 11 horas desde el polideportivo del Club Ferrocarril Roca (Av. Avellaneda y Av. Vidal), tendrá lugar la segunda edición de la competencia inclusiva “Corre por tu meta”. El evento, que es organizado por la entidad “ferroviaria” y CreHab, con la fiscalización de la Agrupación de Atletismo Las Flores y colaboración de la Secretaria de Deportes y Cultura, la Dirección de Discapacidad y diferentes áreas municipales, se desarrollará sobre distancias de 2, 5 y 10 Kilómetros. Si querés alentar a los corredores, tenés tiempo hasta las 22 horas de hoy para dejar tu dibujo o frase motivadora en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.

LAS FLORES PRESENTE EN UN ENCUENTRO DE REFERENTES DE LACTANCIA DE LA PROVINCIA Se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal el Encuentro de Referentes de Lactancia del territorio bonaerense. En representación de la Secretaría de Salud, asistió la puericultora Agustina Iugovich, la cual lleva adelante el Consultorio de Lactancia en el Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS “Dr. Ramón Carrillo” que es abierto a toda persona gestante o mamá que desee acercarse. Dicho encuentro tuvo como objetivo compartir novedades, líneas de trabajo priorizadas y actualizaciones. Estas capacitaciones son de gran relevancia dado que impactan en las políticas sanitarias de nuestra ciudad.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3669 (Promulgada por Decreto N° 1711 del 30 de septiembre de 2025) por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a celebrar con Provincia Leasing S.A. contrato/s de Leasing en forma de contratación directa, para la adquisición de dos (2) motoniveladoras destinadas a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

– Ordenanza N° 3668 (Promulgada por Decreto N° 1716 del 2 de octubre de 2025) por la cual se establece el Régimen de Regularización Tributaria 2025.

